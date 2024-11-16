دوري الأمم الأوروبية: كوسوفو ترفض استكمال مواجهة رومانيا بعد هتافات باسم صربيا

الرياص - اسماء السيد - بوخارست : توقفت مباراة رومانيا وكوسوفو في الوقت بدل الضائع الجمعة في بوخارست ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد أن هتف مشجعو أصحاب الأرض باسم صربيا.

وغادر لاعبو كوسوفو أرض الملعب بعد الهتافات، ليوقف الحكم المباراة عند نتيجة 0 0.

استمر العداء بين كوسوفو وصربيا منذ الحرب بين القوات الصربية والمتمردين الألبان العرقيين في أواخر التسعينيات.

ولا يلعب المنتخبان الكوسوفي والصربي مع بعضهما البعض في بطولات الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) أو الاتحاد الدولي (فيفا).

وفتح فيفا إجراءات تأديبية بحق صربيا خلال كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن علّق المنتخب علما في غرفة الملابس يصوّر كوسوفو كجزء من صربيا.

وانضمت كوسوفو إلى فيفا وويفا عام 2016.

وكانت مباراة الذهاب بين كوسوفو رومانيا في بريشتينا انتهت بفوز الأخيرة بثلاثة أهداف نظيفة.