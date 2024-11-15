شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة.. وجلسة بين كولر وطبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة ،على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن مرحلة الإعداد للمباريات القادمة بعد التوقف الدولي.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، مع أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين والبرنامج التأهيلي والعلاجي لكل منهم.

كما شهد المران تنفيذ برنامج بدني متنوع للاعبين ضمن فقرات المران، وحرص المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة للاعبين في اليوم الأول للتدريبات بعد الراحة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش استعداداً للارتباطات المقبلة في مقدمتها ،مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

واستأنق الأهلي تدريباته اليوم دون لاعبيه الدوليين بسبب مباريات الأجندة الدولية ، حيث يتواجد السداسي : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر ومروان عطية مع منتخب مصر الأول الذي يواجه كاب فيردي اليوم ، الجمعة، بملعبها في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ( المغرب 2025) ، فيما يتواجد وسام ابو علي مع منتخب فلسطين ، كما يتواجد يحيى عطية الله مع منتخب المغرب.