شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم المعادى 3-0 فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على المعادى بنتيجة 3-0 فى إطار انطلاق الدور الثانى من الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025.

وشهد ختام الدور الأول فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على هليوبوليس بنتيجة 3-0 فى سابع جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025، كما شهدت نفس الجولة فوز الزمالك على هليوليدو بنتيجة 3-1 .

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.