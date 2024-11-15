تصفيات مونديال 2026: اليابان تقسو على إندونيسيا وتقترب من النهائيات

الرياص - اسماء السيد - جاكرتا : اقتربت اليابان من بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 بفوزها الكبير على مضيفتها إندونيسيا 4 0 الجمعة في جاكرتا وأمام أكثر من 70 ألف متفرج في ختام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

وسجل جاستن هوبنر (35 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وتاكومي مينامينو (40) وهيديماسا موريتا (49) ويوكيناري سوغاوارا (69) الأهداف.

واستعادت اليابان توازنها عقب سقوطها في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفتها أستراليا (1 1) في الجولة الرابعة عندما توقفت سلسلة انتصاراتها المتتالية عند ثلاثة، فحققت فوزها الخامس معززة صدارتها للمجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام الثلاثي أستراليا والسعودية والصين، وثماني نقاط أمام البحرين، فيما تحتل إندونيسيا المركز السادس الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وحذت اليابان حذو إيران، متصدرة المجموعة الاولى، وكوريا الجنوبية، متصدرة الثانية، كونها المنتخبات الوحيدة التي لم تتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجمعت جميعها 13 نقطة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى النهائيات. ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق دولي.

وقال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو "أنا سعيد لأننا نتصدر المجموعة ولكننا لم نكسب أي شيء حتى الآن حتى نتمكن من تأمين مكان في كأس العالم"، مضيفا "علينا فقط أن نستمر في الفوز. لقد حددت هدفًا كبيرًا جدا وهو أن نصبح أبطالا للعالم، ولكن قبل ذلك يتعين علينا خوض كل مباراة على حدة، خطوة بخطوة. لذلك أود فقط التركيز على المباراة التالية".

وتحل اليابان ضيفة الثلاثاء المقبل على الصين التي انتزعت فوزا قاتلا من مضيفتها البحرين الخميس (1 0) ولحقت باستراليا والسعودية اللتين تعادلتا سلبا.

وتلعب الثلاثاء أيضا إندونيسيا مع السعودية، والبحرين مع أستراليا.

وكان أصحاب الأرض أكثر خطورة في الشوط الأول وأكثر إهدارا للفرص وكان أبرزها انفراد لمهاجم دندر البلجيكي راغنار أوراتمانغوين لكن الحارس الياباني زيون سوزوكي أنقذ الموقف (9).

وأعرب المدرب الكوري الجنوبي لإندونيسيا تاي يونغ شين عن أسفه على الفرص الضائعة في الشوط الأول لكنه قال إنه لا يزال متفائلًا بشأن مستقبل فريقه.

وأضاف "ما زلت أتطلع إلى الأمام. ما زلت آمل أن ننهي في المركز الثالث أو الرابع في جدول ترتيبنا".

وانتظرت اليابان الدقيقة 35 لافتتاح التسجيل عندما مرر لاعب كريستال بالاس الانكليزي دايتشي كامادا كرة عرضية حاول مدافع ولفرهامبتون الانكليزي هوبنر ابعاده من أمام مهاجم نييميغن الهولندي كوكي أوغاوا لكنه تابعها بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

وكسر الهدف أكثر من نصف ساعة من المقاومة العنيدة لإندونيسيا في ظل هطول أمطار غزيرة قبل أن يخفف المنتخب الياباني من حدة هجماته ويضاعف تقدمه بعد خمس دقائق فقط بتسديدة قوية للاعب وسط موناكو الفرنسي مينامينو ارتدت من القائم الأيسر وعانقت الشباك بعد تمريرة من مهاجم برايتون الانكليزي كاورو ميتوما.