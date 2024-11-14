شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه اليوم أهلي طرابلس الليبي وديا استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، في الثالثة عصر اليوم الخميس، أهلي طرابلس الليبي علي ستاد جهاز الرياضة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً خلال فترة توقف الدوري المصري بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري، إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

يعكف عبد الحميد بسيونى ، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سموحة ببطولة الدوري وآخرها خسارته من الزمالك بثنائية دون رد؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الموج الأزرق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن الانتصار الثانى على التوالى لفريقه.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.