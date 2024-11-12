شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لوفد اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم داخل استاد الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مسئولو نادى الإسماعيلى، وفدا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم من أجل جولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية قبل انطلاق بطولة شمال أفريقيا 26 نوفمبر الجارى.

وحرص وفد شمال أفريقيا على تفقد جانبات الاستاد وغرف الملابس للتأكد من جاهزية الاستاد، فى الوقت الذى استقبل الوفد ناشئو الإسماعيلى بالورود والترحاب الشديد، ويستضيف استاد الإسماعيلية مواجهة ليبيا والجزائر تحت 20 عاما ضمن بطولة شمال أفريقيا.

وكان مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 أشرف على تشكيل اللجان النوعية من المتطوعين، وتحديد مهام عمل أعضائها في استقبال اللجنة المنظمة والحكام والبعثات، التي بدأت بوصول منتخب مصر، وخاض أمس السبت، مباراة ودية مع تنزانيا، تلاه حضور المغرب اليوم الأحد، ثم ليبيا والجزائر وتونس، تصل أيام 12 و13 نوفمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن جمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والاتحاد المصري للعبة، ووليد سعدي "النائب" ومحمود همامي المدير التنفيذي يصلوا تباعًا للإسماعيلية، ومعهم "أعضاء اللجان المنظمة" معتز بالله الدشراوي، ووجدي ناجي، وهيثم راشد، ومنذر الشواشي، ومحمد بلال قندور، ومحمد علي يونس، وسالم السويح، وماهر بن عمار، ويامن بن علي، وحليم جندوي، ومهدي عبد الشارف، وخديجة الخدير، "والحكام " لاكي كاسا ليروي، وإيلي رويلة ديرير، وعبد الواحد حريويدة، وحسن محمد حسن، ونعيم حسن، ويوسف الجامي، وأيمن إسماعيل، وسارة كماد، ولطفي بيقوسا، وياسين بن سلامة، ومصطفى كشاف، وحمزة الناصري وعبد الصمد ابرتوني.



اتحاد شمال إفريقيا يزور الإسماعيلي



اتحاد شمال إفريقيا يزور الإسماعيلي



اتحاد شمال إفريقيا يزور الإسماعيلي