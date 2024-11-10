الامارات | 15 بطولة لقفز الحواجز الدولية.. البداية بـ «فيرتوس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لانطلاقة بطولات قفز الحواجز الدولية التي تشهدها الإمارات الموسم الحالي، ويبلغ عددها 15 بطولة تتزامن معها ثماني بطولات دولية أخرى، إضافة إلى أربعة لقاءات عبر منافسات دولية لفرسان المراحل السنية في دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وتستعد أندية الفروسية التي تستضيف البطولات على ميادينها خلال الفترة الممتدة من الخميس المقبل إلى 23 فبراير 2025، وهي مركز الإمارات للفروسية في دبي، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف، ونادي الشارقة للفروسية، وبطولة كلباء، ونادي أبوظبي للفروسية، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، ونادي الباهية للفروسية. وللمرة الأولى ستقام بطولة دولية لقفز الحواجز في قلعة الفجيرة للفروسية والرماية.

وتنطلق بطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة نجمتين، أولى دوليات قفز الحواجز بالموسم، في نسختها الثالثة بمركز الإمارات للفروسية، وتقام فعالياتها من الجمعة إلى الأحد المقبلين.

ويتنافس في نسخة «فيرتوس» الجديدة عدد كبير من فرسان وفارسات القفز من دول عديدة، للفوز بألقاب المنافسات وجوائزها المالية البالغ مجموعها 344 ألف درهم.

وقالت اللجنة المنظمة للحدث، إن «البطولة تتضمن الكثير من الفعاليات المتنوعة والممتعة للجمهور عامة ولعشاق رياضة قفز الحواجز خاصة، ويقضّي معها جميع أفراد الأسرة أوقاتاً من الترفيه والإثارة في أجواء ريفية خلال أيام البطولة التي توافق عطلة نهاية الأسبوع، وسيكون الدخول مجاناً للجميع طوال أيام البطولة. ولتقديم خدمات مميزة لجمهور البطولة سيكون على مقربة منها 21 محلاً ومطعماً، إضافة إلى العديد من منصات بيع المأكولات والمشروبات باختلاف أنواعها. ومن مفاجآت البطولة فرصة الدخول في سحب للفوز بجائزة عبارة عن تذكرتين لليخت في سباق الفورمولا 1 أبوظبي على حساب (فيرتوس) على (إنستغرام)، وسيجرى السحب عليهما في آخر أيام البطولة».