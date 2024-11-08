شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بالكامل يسجل غياباً عن الزمالك أمام سموحة اليوم بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يحل الزمالك ضيفا على سموحة، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، في ثاني جولات الدوري المصري.

ويغيب 11 لاعباً زملكاوياً عن مباراة سموحة المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز،وهم مهاب ياسر، سيف الجزيري، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيدي ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي،محمود حمدي الونش، أحمد مصطفى زيزو، محمد حمدي وأحمد حمدي.

ويعاني "زيزو" من إصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

ويبحث فرسان ميت عقبة، عن الفوز على سموحة، من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز على البنك الأهلي بالجولة الأولى بثلاثية مقابل هدفين.