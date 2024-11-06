الامارات | راشد بن حميد: أصحاب المناصب الرياضية سفراء للدولة خارجياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن تمكين الكوادر الإماراتية لتولي المناصب الخارجية يتماشى مع استراتيجية اللجنة الأولمبية الوطنية في مساندة أبناء الدولة للوصول إلى المواقع القارية والدولية بما يعود بالنفع والفائدة على رياضة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بمكتبه رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي،

قيس الظالعي، الذي يستعد لخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي على مقعد الرئاسة، بعد غد، بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري.

وعبّر الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن دعمه لمرشح الإمارات من أجل الاحتفاظ بالمنصب القاري، وقال «تولّي الكوادر الوطنية للمناصب أمر يدعو للفخر، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم وصل إلى قمة الهرم الإداري بتولي الرئاسة على المستوى القاري».

وأضاف أن أصحاب المناصب الرياضية سفراء للدولة خارجياً، ودائماً ما نقدم لهم الدعم والمساندة من أجل استمرارهم، والحفاظ على مكانة الرياضة الإماراتية على الصعيد العالمي، وهو توجه القيادة الرشيدة لدعم أبناء الدولة في كل المجالات داخلياً وخارجياً وصولاً إلى أعلى المناصب.

من جانبه، وجّه قيس الظالعي الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على الدعم والمساندة له في انتخابات آسيا، وكذلك المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، مؤكداً أن مساندة القيادة الرياضية لها أكبر الأثر في مواصلة الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة رياضة الإمارات داخلياً وخارجياً.