أيمن الرمادى يدرس إجراء تغييرات في تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق أمام الإسماعيلى، المقرر لها السبت المقبل على استاد المقاولون العرب، في إطار الجولة الثانية من منافسات دورى nile.

ويفكر المدير الفني في منح حسين السيد فرصة الظهور الأول مع سيراميكا بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر، كما يعيد عبد الله مجدى للظهير الأيمن بعدما غاب عن مواجهة الأهلى.

وطالب أيمن الرمادى من لاعبيه بنسيان ما حدث فى مباراة الأهلى، والتركيز فى التدريبات من أجل تعديل المسار بداية من مواجهة الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاثة.

ووقع لاعبو سيراميكا فى أخطاء كثيرة خلال مباراة الأهلى أدت إلى هزيمة الفريق بخماسية، وكان أبرزها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى محمد الشناوى، وطالب الرمادى لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم وضرورة إنهائها بشكل صحيح.

وتعد مباراة السبت المقبل، العاشرة بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 9 لقاءات سابقة، 8 مباريات في بطولة الدورى وواحدة في كأس رابطة الأندية المحترفة الذى توج بلقبها سيراميكا آخر نسختين.

ونجح فريق سيراميكا في الفوز بـ4 مباريات، وحسم الإسماعيلى 3 مواجهات بينهما انتهت مباراتان بالتعادل، سجل لاعبو سيراميكا 13 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.