شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 5 - 11 - 2024، فى مقدمتها ناجى حكما لمباراة زد والأهلي ومجدي لسموحة والزمالك.

ناجى حكما لمباراة زد والأهلي ومجدي لسموحة والزمالك

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز، حيث يدير الحكم محمود ناجي مباراة زد والأهلي المقرر لها الخميس المقبل باستاد المقاولون.

رابطة الاندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدورى.. 3 إيقافات و25 ألفا غرامات

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

الأهلى يستفسر من خبير نمساوى عن إصابة أشرف دارى بعد أزمة الكورتيزون

كشف الإعلامى محمد الليثى، أن مسئولى النادى الأهلى قرروا إرسال نتيجة الأشعة والفحوصات التى أجراها المغربى أشرف دارى مدافع الفريق للخبير النمساوى كريستيان فينك من أجل معرفة سر الإصابات المُتتالية التي يعانى منها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

أحمد أبو النصر يتنازل عن خوض انتخابات نائب رئيس الأهلي

تنازل الدكتور أحمد أبو النصر عن خوض انتخابات نائب رئيس النادي الأهلي بعدما تقدم بأوراق ترشّحه الأسبوع الماضي ، ليتبقي المستشار محمود فهمي مُرشح وحيد على هذا المنصب.

حسام حسن يبحث عن بديل زيزو فى معسكر المنتخب المقبل

يبحث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن بديل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الذي يغيب عن المعسكر المقبل للإصابة، بعد ضمان التأهل لنهائيات أمم أفريقيا قبل جولتين من نهاية التصفيات.

الزمالك يوافق على تعديل عقد حمزة المثلوثى

وافق مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد حمزة المثلوثى لاعب الفريق، وذلك بعد اقتراب عقده على الانتهاء، حيث يتبقى فى عقده موسم واحد ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

الزمالك: بن شرقى كان معروضا على الفريق وعودته صعبة