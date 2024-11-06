شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون دولار عالميا لفيلم Megalopolis منذ سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Megalopolis إلى 13 مليونا و324 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 27 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Lionsgate، ووصلت مدته إلى ساعتين و18 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 7 ملايين و629 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و5 ملايين و695 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما تلقى فيلم "Megalopolis" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، الذى وصلت مدته إلى 140 دقيقة، ردود فعل متباينة فى العرض الأول لمهرجان كان السينمائى، المقام حاليًا.

فيلم Megalopolis من بطولة آدم درايفر فى دور سيزار كاتيلينا، وهو عالم معمارى يريد تحسين نسخة خيالية من مدينة نيويورك تسمى روما الجديدة.

وبحسب ما ورد بدأ الجمهور في إطلاق صيحات الرفض بعد انتهاء الفيلم، ومع ذلك، وفقًا لمجموعة من الحضور، سرعان ما تحولت هذه الصيحات إلى هتافات عندما بدأ تشغيل مقطع "In Memoriam" لزوجة كوبولا الراحلة إليانور، ثم تلقى المخرج والممثلون تصفيقًا حارًا لمدة سبع دقائق.

وقال كوبولا بعد انتهاء التصفيق "شكرا جزيلا لكم جميعا"، وهو يقدم أفراد عائلته للجمهور، وتابع قائلا:" من المستحيل العثور على كلمات لأخبرك بما أشعر به، لكنهم لم يكونوا العائلة الوحيدة لأن كل هؤلاء الممثلين والأشخاص الرائعين كانوا جميعهم عائلتي، وكما يقول سيزار شخصية السائق في الفيلم، نحن جميعًا عائلة واحدة، وأنتم جميعاً أبناء عمومتي، ونحن واحد، نحن الأسرة البشرية، وكما ترون في النهاية، هذا هو من يجب أن نتعهد بالولاء له: عائلتنا بأكملها ولهذا الوطن الجميل، الأرض، التي لدينا".