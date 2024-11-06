شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يصعد لنهائى دوري الأبطال الأفريقى للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1982 صعد الأهلى لأول مرة فى تاريخه لنهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد فوزه برباعية دون رد على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيرى، فى إياب نصف نهائى نسخة 1982، سجل أهداف الأهلى كل من محمود الخطيب هدفين، وخالد جادالله، ومختار مختار هدفا، وكان الأهلى قد خسر فى مباراة الذهاب فى نيجيريا بهدف دون رد ليصعد للنهائي ويهزم كوتوكو الغانى ويحصد اللقب الأفريقي الأول فى تاريخ القلعة الحمراء.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.