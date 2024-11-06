الامارات | لسبب "صادم".. "تيك توكر" مصرية تلقي بنفسها من بناية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدمت "تيك توكر" مصرية، على إلقاء نفسها من طابق علوي، بإحدى البنايات السكنية، بمنطقة "بولاق أبوالعلا"، وسط دهشة أهالي الحي الشعبي بالقاهرة عن هوية الفتاة، وسبب سقوطها من البناية.

وكانت السلطات الأمنية المصرية تلقت بلاغا حول مصرع فتاة سقطت من طابق علوي، بإحدى البنايات السكنية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الفتاة أقدمت على الإنتحار بعدما قام بتهديدها موظف بإحدى الشركات، يقطن بالمنطقة، ويشتهر بعلاقاته النسائية.

ووفقا لتقارير محلية، قام المتهم باستدعاء أصدقائه، للتعدي على الفتاة الضحية، بعدما أقام معها علاقة غير شرعية.

وبحسب التحريات، أنكر المتهم، في البداية، التهم المنسوبة له، لكنه سرعان ما اعترف بأنه استدعى الفتاة التي تمتلك حساباً وعدداً من المُتابعين، لا بأس به على منصة "تيك توك"، من أجل إقامة علاقة غير شرعية، مُقابل المال.

وروى المُتسبب في الحادث التفاصيل، وقال إنه قام بتهديد الفتاة، باستدعاء أصدقائه، والقيام بالتعدي عليها، ونشبت مُشاجرة بينهما وهو ما دفع الفتاة للإلقاء بنفسها من الطابق العلوي، ولقت مصرعها على الفور.

وتبين بعد نقل الجثة إلى مشرحة "زينهم"، أن الفتاة في العقد الثالث من العمر، ولديها حساب على "تيك توك".

ويواصل الأمن المصري التحقيقات من أجل كشف الملابسات الكاملة، لواقعة مصرع الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.