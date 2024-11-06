الامارات | هل شرب "ماء الليمون" صباحاً يفيد صحتك؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن لأبسط التغييرات في روتينك اليومي أن تحقق فوائد صحية ملحوظة، ومنها شرب ماء الليمون في الصباح.

ويُعد الماء ضروريّا لترطيب الجسم، وبخاصة بعد ساعات النوم، حيث يعاني الجسم من الجفاف. لكن ماذا عن إضافة الليمون للماء؟ هل لهذا فوائد إضافية؟

وتؤكد أخصائية التغذية جوليا زومبانو أن لماء الليمون بضع فوائد صحية؛ فهو مصدر جيد لفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويمنح طعمًا طبيعيًّا دون الحاجة للسكريات.

وبحسب موقع "كليفلاند"، إليك فوائد ماء الليمون:

يعزز الهضم

يساعد الحمض الموجود في الليمون على تعزيز عملية الهضم، وخاصة لكبار السن الذين تنخفض لديهم مستويات حمض المعدة.

يحافظ على الترطيب

شرب ماء الليمون يسهّل تحقيق كفاية الجسم من الترطيب، ويُعد البول الشفاف علامة جيدة على ذلك.

يقي من حصوات الكلى

حمض الستريك في الليمون يمنع تكوّن حصوات الكلى ويسهم في تفتيت الحصوات الصغيرة.

يسهم في فقدان الوزن

يعدّ ماء الليمون بديلاً منخفض السعرات للكثير من المشروبات؛ ما يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

مضاد للأكسدة

يحتوي الليمون على فيتامين سي، الذي يحمي الجسم من الأمراض ويقوي جهاز المناعة.