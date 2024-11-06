شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: إيقاف جديد للقيد بسبب 819 ألف يورو مستحقات باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي للزمالك، أن الفريق تعرض لإيقاف جديد لقيد بسبب مستحقات البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، بناء على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال أحمد سالم فى تصريحات عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا، أن هناك إيقافا جديدا لقيد الزمالك بسبب مستحقات باتشيكو بقيمة 819 ألف يورو.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الطعن يوقف عقوبة باتشيكو بإيقاف قيد الزمالك، مشيرا إلى أن هذا الكم من الغرامات غير طبيعى ويضع ضغوطا على المجلس الحالى.

وتابع أحمد سالم أن المجلس الحالي تحمل ما يقرب من نصف مليار جنيه غرامات على النادى، كاشفا أنه جار التواصل مع إبراهيما نداي لتسوية مستحقاته.