الامارات | طالب مصري ينهي حياته داخل حمام مدرسة خوفاً من عقاب والده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، ملابسات واقعة قيام طالب في الصف الثاني الإعدادي بإنهاء حياته بسبب تعدي والده عليه بالضرب، وذلك عقب خروجه بدون إذن من المنزل.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطالب ذهب إلى حمام المدرسة، وظل داخله نصف ساعة، وحال قيام الأب بالنداء عليه، لم يستجب فقام بفتح الباب وأبصره معلقًا في سقف الحمام، حيث شنق نفسه مستخدما غطاء نسائيا للرأس "إيشاربا"، ونقله إلى المستشفى على الفور لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات، بأن والد الطفل كان يعمل حارس أمن للمدرسة، ويسكن في غرفه بداخلها، وتوعد لضرب نجله بسبب خروجه بدون إذنه بسبب ذهابه للعب كرة القدم مع أصدقائه.