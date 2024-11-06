أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 - 11 - 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 5 - 11 - 2024 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرزها.. رابطة الاندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدورى.. 3 إيقافات و25 ألفا جنيه غرامات، والأهلى يستفسر من خبير نمساوى عن إصابة أشرف دارى بعد أزمة الكورتيزون.

رابطة الاندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدورى.. 3 إيقافات و25 ألف جنيه غرامات

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

الأهلى يستفسر من خبير نمساوى عن إصابة أشرف دارى بعد أزمة الكورتيزون

كشف الإعلامى محمد الليثى، أن مسئولى النادى الأهلى قرروا إرسال نتيجة الأشعة والفحوصات التى أجراها المغربى أشرف دارى مدافع الفريق للخبير النمساوى كريستيان فينك من أجل معرفة سر الإصابات المُتتالية التي يعانى منها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ناجى حكما لمباراة زد والأهلي ومجدي لسموحة والزمالك

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز، حيث يدير الحكم محمود ناجي مباراة زد والأهلي المقرر لها الخميس المقبل باستاد المقاولون.

أحمد أبو النصر يتنازل عن خوض انتخابات نائب رئيس الأهلي

تنازل الدكتور أحمد أبو النصر عن خوض انتخابات نائب رئيس النادي الأهلي بعدما تقدم بأوراق ترشّحه الأسبوع الماضي ، ليتبقي المستشار محمود فهمي مُرشح وحيد على هذا المنصب.

أسبوع يبعد ياسر إبراهيم عن المشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية

أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد جاب الله أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق يحتاج أسبوع للتعافي من الإصابة التي يعاني منها حالياً وهي عبارة عن آلام في عضلات البطن.

اتحاد الكرة ينهى تجهيزات فتح الباب للانتخابات واستقبال المرشحين

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تجهيزاته لاستقبال المرشحين للانتخابات المقبلة وفتح باب الترشح في العاشر من نوفمبر الجاري، تمهيدا للانتخابات المقرر فتح باب الترشح لها 10 نوفمبر الجاري.

حسام حسن يبحث عن بديل زيزو فى معسكر المنتخب المقبل

يبحث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن بديل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الذي يغيب عن المعسكر المقبل للإصابة، بعد ضمان التأهل لنهائيات أمم أفريقيا قبل جولتين من نهاية التصفيات.

الزمالك يوافق على تعديل عقد حمزة المثلوثى

وافق مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد حمزة المثلوثى لاعب الفريق، وذلك بعد اقتراب عقده على الانتهاء، حيث يتبقى فى عقده موسم واحد ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

الزمالك: بن شرقى كان معروضا على الفريق وعودته صعبة

خرج أشرف بن شرقى لاعب فريق الريان القطرى من دائرة اهتمام مسئولى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم عرضه على الفريق الأيام الماضية لتدعيم صفوف الأبيض خلال الشتاء.

ناصر ماهر ينتظم فى تدريبات الزمالك

انتظم ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جوميز يدرس إعادة سيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام سموحة