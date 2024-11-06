شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google TV يطرح ميزة جديدة توضح متى يتم تحديث التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

تحتوي الشاشة الرئيسية لـ Google TV على ميزة جديدة تعرض تقدم تحديث التطبيق، حيث يتيح هذا التغيير الصغير ولكن المفيد للمستخدمين معرفة وقت تحديث التطبيق ومدى تقدم العملية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كانت تحديثات التطبيقات على Google TV تتم بصمت في الخلفية، ولن يعرف المستخدمون أن التطبيق قيد التحديث إلا إذا حاولوا فتحه أثناء تقدم التحديث.



مع هذه الميزة الجديدة، أصبح من الأسهل بكثير تتبع تحديثات التطبيق، وهذه الميزة مشابهة لما هو متاح بالفعل على أجهزة Android، وليس من الواضح متى تمت إضافة هذه الميزة إلى Google TV، ولكن يبدو أنها مرتبطة بإعادة تصميم الشاشة الرئيسية الأخيرة التي قدمت أيقونات التطبيق الدائرية، وتم اختبار الميزة وتأكيد عملها على أجهزة مختلفة، بما في ذلك Google TV Streamer.

قدم Google TV أيضًا مؤخرًا تحديثًا مهمًا بميزات جديدة، بما في ذلك لوحة المنزل الذكي وشاشة التوقف المحيطة المحسنة وتوصيات المحتوى المحسنة، كما يعمل التحديث على توسيع نظام Google TV البيئي ليشمل أجهزة ودول جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت جوجل العام الماضي قنوات مدمجة مجانية على Google TV، وقد أدى هذا إلى توسيع عرض القنوات الخاص بها إلى مجموعة مختارة من البث التلفزيوني المباشر دون الحاجة إلى تنزيلات أو اشتراكات إضافية.

تشتهر هذه الخدمة، المعروفة باسم Google TV Freeplay، بواجهتها سهلة الاستخدام وقد وسعت مؤخرًا دليل القنوات الخاص بها ليشمل أكثر من 150 قناة.

مع هذا التحديث الجديد، وهو إضافة مرحب بها إلى Google TV، حصلت تجربة Google TV على فرق صغير في تجربة المستخدم.

ومن خلال جعل تقدم تحديث التطبيق أكثر وضوحًا، يساعد Google TV المستخدمين على البقاء على اطلاع والتحكم في تطبيقاتهم.