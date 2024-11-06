شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى بالمكتب.. Apple Intelligence تساعد فى تحسين أداء الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة أبل مقطعي فيديو جديدين يسلطان الضوء على قدرات Apple Intelligence، هذه المرة في المكتب، وركزت مقاطع الفيديو السابقة على iPhone 16، ولكن تم تسليط الضوء على MacBook Pro هنا، وهو مناسب للتركيز الجديد على مكان العمل.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يمكن أن تجعلك Apple Intelligence موظفًا أفضل، وفقًا للإعلانات، حيث تشير مقاطع فيديو Apple Intelligence الجديدة في المكتب إلى مواقف يجد الأشخاص أنفسهم وقد تم إنقاذهم من جانب الذكاء الاصطناعي من الإحراج.

يعد التركيز على مكان العمل أمرًا جديدًا بالنسبة لتسويق Apple، واستخدام MacBook Pro مناسب مع طرازات M4 الجديدة التي يتم شحنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يُظهر كلا الفيديوهات كيف يمكن لأدوات الكتابة الجديدة للذكاء الاصطناعي في macOS 15.1 أن تساعدك في إنقاذك من المواقف الشائعة في مكان العمل.

في الفيديو الأول، "غير نبرتك"، يكتب موضوعه بريدًا إلكترونيًا غاضبًا بعد أن سرق شخص ما حلوى البودنج من ثلاجة المكتب، وينتهي به الأمر باستخدام أدوات الكتابة لتغيير البريد الإلكتروني إلى نغمة "ودية"، مما يعيد له حلوى البودنج الخاصة به.

أما الفيديو الثاني، "اللحاق السريع"، فيدور حول اجتماع يُطلب فيه من المشاركين قراءة مستند لم يسبق لهم قراءته من قبل، وتثبت قدرة أدوات الكتابة على إنشاء نقاط من النص أنها منقذة للموقف.