شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن الترقية لحساب ChatGPT Plus من خلال هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل، لإطلاق iOS 18.2 لجميع المستخدمين فى أوائل ديسمبر، وفى الوقت نفسه، تجرى اختبارات الإصدار التجريبي على قدم وساق، حيث يحصل المطورون على الإصدار التجريبى الثانى من iOS 18.2. ومن بين التغييرات الملحوظة فى هذا التحديث ميزة ChatGPT.

مزايا جديدة لتحديث iOS 18.2

يسلط التقرير الضوء على إضافة هامة فى الإصدار التجريبى من iOS 18.2، بطرح خيار جديد فى الإعدادات يسمح للمستخدمين بالترقية إلى حساب ChatGPT Plus، للوصول إلى هذا الخيار، عليك:

يسلط تقرير حديث الضوء على إضافة مثيرة للاهتمام فى الإصدار التجريبى من iOS 18.2: خيار جديد فى الإعدادات يسمح للمستخدمين بالترقية إلى حساب ChatGPT Plus.

للوصول إلى هذا، عليك اتباع الخطوات التالية:

1.التوجه إلى الإعدادات

2.اختيار Apple Intelligence & Siri

3.تحديد ChatGPT، حيث ستجد خيار "الترقية إلى ChatGPT Plus".

ويضيف لك iOS 18.2، تقديم ChatGPT كميزة جديدة ضمن Apple Intelligence، و يعمل هذا التكامل على مستوى النظام عبر iPhone وiPad وMac، مما يسمح لمساعد OpenAI بتولي مهام Siri وتعزيز أدوات الكتابة المتوفرة بالفعل من Apple.

في حين أن تكامل ChatGPT في iOS 18.2 لا يتطلب حساب OpenAI، فإن وجود حساب يفتح ميزات إضافية، حيث يمكنك بسهولة الاشتراك في حساب مجاني لربط نشاط ChatGPT الخاص بك ببيانات OpenAI الحالية أو اختيار حساب مدفوع للحصول على المزيد من المزايا، باستخدام حساب ChatGPT المدفوع، و يمكنك فتح بعض المزايا الرائعة، بما في ذلك:

1.الوصول إلى نماذج أكثر تقدمًا ورسائل أكثر بخمس مرات على GPT-4o

2.حدود أعلى لإنشاء الصور والمزيد

محادثات أكثر سلاسة في الوقت الفعلي بفضل وضع الصوت المتقدم في ChatGPT.

وفي الوقت نفسه، يواجه مستخدمو الخطة المجانية أو أولئك الذين قاموا بتسجيل الخروج بعض القيود في استخدام ChatGPT، عندما أعلنت Apple في البداية عن شراكتها مع OpenAI لـ ChatGPT، قيل إنه لم يتم تبادل الأموال.

ومع ذلك، يشير هذا التحديث الأخير إلى فوز الطرفين، مما يشير إلى أنهما ربما توصلا إلى صفقة تقاسم الإيرادات للمستخدمين الذين يقررون الترقية إلى حساب مدفوع ضمن نظام التشغيل iOS 18.2.

بالإضافة إلى ChatGPT، يمكن لمستخدمي iOS 18.2 التطلع إلى مجموعة من ميزات Apple Intelligence الجديدة، بما في ذلك:

1.Image Playground: إنشاء صور ببساطة باستخدام مطالبات نصية.

2.Genmoji: إنشاء رموز تعبيرية مخصصة مصممة وفقًا لتفضيلاتك.

3.Visual Intelligence: تحديد الكائنات في الصور أو تفسير النص.

4.أدوات الكتابة المحسّنة بالذكاء الاصطناعي: تمكنك من المزيد من الخيارات لرفع مستوى كتابتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

