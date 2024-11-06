شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بتطبيق Find My فى iOS 18.2 تتيح العثور على الأغراض المفقودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت آبل عن ميزة جديد يمنحها لك الإصدار التجريبي الثاني من iOS 18.2 والتى يضيفها إلى تطبيق Find My، حيث تم تصميم الميزة الجديدة للسماح لك بمشاركة موقع العنصر المفقود مع شخص موثوق به، قد يكون هذا مفيدًا جدًا لمساعدتك في تحديد موقع جهاز أو عنصر بمساعدة طرف ثالث، مثل موظف شركة طيران.

ميزة جديدة من آبل تمكنك من العثور على الأشياء المفقودة

و بعد إضافة هذه الميزة في تطبيق Find My، سيكون لديك خياران جديدان، الأول مشاركة موقع العنصر، وإظهار معلومات الاتصال، وسيؤدي النقر على الأول إلى إنشاء رابط يسمح لأي شخص بالوصول إلى موقع العنصر المفقود، كما يمكن أيضًا فتح الرابط على جهاز غير تابع لشركة Apple، فإذا كان الشخص الذي يحاول مساعدتك لا يملك جهاز iPhone أو Mac سيتمكن من استخدام هذه الميزة لمساعدتك.



وقد تم ضبط ميزة "العثور على الروابط الخاصة بي" على أن تنتهي صلاحيتها بعد أسبوع، وسيكون بمقدورك معرفة عدد الأشخاص الذين زاروا الرابط، وستتوقف الروابط المشتركة عن العمل عند إرجاع عنصر إليك، أو عند انتهاء تاريخ المشاركة

عندما تنقر على "إظهار معلومات الاتصال" من الهاتف أو الجهاز اللوحي المتصل بالعنصر المفقود، كما ستتمكن من فتح موقع ويب يحتوي على مزيد من المعلومات عنه.

مزايا جديدة يضيفها لك تطبيق Find My بعد الإصدار التجريبي الثاني من iOS 18.2

وتتضمن المعلومات الموجودة هناك رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي يملكها، ويتيح لك تطبيق Find My بالفعل بمشاركة عنصر مع شخص ما في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ولكنه سيسمح لك الآن أيضًا بتوفير موقع العنصر مؤقتًا لشخص آخر.

تعمل الميزة الجديدة لمشاركة العنصر المفقود مع AirTags والأجهزة الأخرى التي تتصل بشبكة Find My من Apple.



وتمكنك هذه الميزة الجديدة، في العثور على شيء فقدته بسهولة أكبر، حيث يمكنك استخدامها مع الأمتعة المفقودة من شركات الطيران، حيث أن الارتباط المؤقت بموقع حقيبتك يمكن أن يساعد الموظفين في العثور عليها بشكل أسرع ويوفر لك بعض المتاعب.

