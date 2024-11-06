شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة المحلة بالدوري ومحارب خارج القائمة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة غداً الخميس بستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق الليلة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه إسلام محارب فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف.

وتعرض إسلام محارب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري.

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى الأخير وهم باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.