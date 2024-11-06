شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستتيح قريبًا تخصيص خرائط جوجل كتطبيق افتراضى فى الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

تستمر شركة أبل في وصلة مع الاتحاد الأوروبي بشأن امتثالها التنظيمي، وفي وثيقة جديدة أصدرتها الشركة مؤخرًا، أعلنت عن خطط لتمكين تعيين تطبيقات افتراضية للملاحة والترجمة قريبًا، وهذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون أخيرًا من جعل خرائط جوجل افتراضية.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، أصدرت أبل أحدث تحديث لها بشأن الامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي.

وركزت الوثيقة المنشورة في الغالب على الإجراءات التي اتخذتها أبل بالفعل للامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA).

وفي ربيع عام 2025، ستضيف أبل دعمًا لتعيين الإعدادات الافتراضية لتطبيقات الملاحة والترجمة.

هذا يعني أن مالكي iPhone في الاتحاد الأوروبي سيكونون قادرين على القيام بشيء كان المستخدمون يطلبونه لسنوات: تعيين خرائط جوجل كتطبيق ملاحة افتراضي.

واصلت خرائط أبل التحسن بوتيرة ثابتة على مر السنين، لكن العديد من المستخدمين ما زالوا يفضلون خرائط جوجل لمجموعة متنوعة من الأسباب، وقريبًا، يمكنهم أخيرًا جعل التطبيق افتراضيًا.

كما أن تطبيقات الترجمة هي أيضًا تغيير لطيف، على الرغم من أنه قد تحظى إعدادات التنقل الافتراضية بمزيد من الاهتمام من معظم المستخدمين.

وتم اكتشاف مؤخرًا في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS 18.2 أن بعض فئات التطبيقات الافتراضية التي يُعتقد أنها حصرية للاتحاد الأوروبي سيتم دعمها عالميًا، وتشمل هذه تطبيقات المراسلة والمكالمات.



