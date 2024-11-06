شكرا لقرائتكم خبر عن أولى النتائج: ترامب يفوز في إنديانا وكنتاكي وهاريس تحسم أصوات فيرمونت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت أولى نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأصوات ولايتي إنديانا وكنتاكي، بينما حسمت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس أصوات ولاية فيرمونت.

ويعني هذا حصول ترامب على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 3 لهاريس، مع بداية فرز الأصوات.

وفي فلوريدا يتقدم ترامب بعد فرز 44% من الأصوات.

بينما تتقدم هاريس في جورجيا بعد فرز 3% من الأصوات.

وفي النتائج الأولية للتصويت الشعبي العام في ولاية ساوث كارولاينا، حصل ترامب بنسبة 60.64%، مقابل 38.46% لهاريس. 270 صوتًا انتخابيًا يتنافس المرشحان الرئاسيان الأمريكيان كامالا هاريس ودونالد ترامب على الوصول إلى حاجز 270 صوتًا انتخابيًا، اللازم في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقد يصل ترامب إلى هذا الرقم إذا فاز بأصوات ولايات جورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، بينما يمكن لهاريس أن تخسر جورجيا وأصواتها الـ16 إذا فازت ببنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، وهي 3 ولايات حاسمة تشهد منافسات متقاربة، وفقًا لاستطلاعات الرأي.