استعدادات مكثفة.. رياح "ديابلو" تزيد من خطر حرائق الغابات في كاليفورنيا

الدمام - شريف احمد - تتأهبت كاليفورنيا لجولة جديدة من الرياح القوية التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض مستويات الرطوبة وزيادة خطر حرائق الغابات في معظم أنحاء الولاية.

وللمرة الثانية خلال 3 أسابيع، من المتوقع أن تهب "رياح ديابلو"، المعروفة في فصل الخريف بتياراتها الساخنة والجافة، عبر شمال كاليفورنيا، بداية من مساء الثلاثاء. سرعة الرياح المستمرة وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات من خطر اندلاع حرائق حتى الخميس من الساحل المركزي مرورًا بمنطقة خليج سان فرانسيسكو وصولًا إلى المقاطعات الشمالية.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح المستمرة إلى 25 ميلًا في الساعة "40 كيلومترا في ساعة" في العديد من المناطق، مع هبوب رياح محتملة تصل سرعتها إلى 55 ميلًا في الساعة "5ر88 كم / ساعة" على طول قمم الجبال، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتحمل رياح "ديابلو" الشائعة في فصل الخريف، هواء جافًا للغاية، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرطوبة النسبية، ويجعل الغطاء النباتي جاهزًا للاشتعال.