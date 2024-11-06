الامارات | بعد دفنها بأسبوعين..ناشطة على تيك توك تعلن وفاتها بنفسها لمتابعيها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 نوفمبر 2024

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور الناشطة الأسترالية على تيك توك بيلا برادفورد في فيديو جديد، بعد أسبوعين من دفنها، لتعلن فيه وفاتها بعد معاناة مع سرطان العضلات.

وظهرت الفتاة التي توفيت في 15 أكتوبر الماضي عن 24 عاماً، في فيديو صوّرته في وقت سابق وطلبت بثه بعد وفاتها. ب

واعتادت المؤثرة الشهيرة نشر لقطات حول استعدادتها للخروج وملابسها المختلفة، وفي مقطع الفيديو الأخير ، أعربت بيلا برادفورد عن امتنانها لمتابعيها على دعمهم، وقالت: "أعاني من سرطان في المرحلة النهائية، ولسوء الحظ انتهت حياتي الآن وتوفيت. لكني أردت أن أصوّر مقطعاً أخيراً بعنوان استعد معي، لأني أحب ذلك، وأحب الموضة".