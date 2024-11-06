الامارات | عماني يتفاجأ بثعبان يخرج من تكييف سيارته

استجابت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، لنداء استغاثة من شخص فوجئ بخروج ثعبان من من فتحة التكييف داخل سيارته.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في عمان، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن فرق الإنقاذ التابعة لها بمحافظة الداخلية، تعاملت مع بلاغ وجود ثعبان في مركبة بولاية نزوى، حيث قامت الفرق بإخراج الثعبان.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الهيئة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، الثعبان وهو داخل السيارة، قبل السيطرة عليه.

في نفس السياق، أشارت الهيئة إلى أن 22 نوعاً من الثعابين تستوطن في عُمان، بينها تسعة أنواع سامة، مطالبةً السكان بضرورة الإبلاغ عند العثور على ثعبان بدلاً من التعامل معه بأنفسهم.

وأوضحت أن الثعابين تكثر في فصل الصيف، لكنها قد تخرج أيضاً في فصول أخرى، لا سيما بعد هطل الأمطار.