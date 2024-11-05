حصاد الرياضة المصرية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 5 - 11 - 2024 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرزها.. رابطة الاندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدورى.. 3 إيقافات و25 ألفا غرامات، والأهلى يستفسر من خبير نمساوى عن إصابة أشرف دارى بعد أزمة الكورتيزون.

رابطة الاندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدورى.. 3 إيقافات و25 ألفا غرامات

الأهلى يستفسر من خبير نمساوى عن إصابة أشرف دارى بعد أزمة الكورتيزون

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