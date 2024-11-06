الحزب الجمهوري يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، بفوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا، مما يحرم الديمقراطيين من السيطرة على هذا المجلس.
وفي القوام الحالي لمجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي، يملك الديمقراطيون 51 مقعدا في المجلس، ويسيطر الجمهوريون على 49 مقعدا.
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