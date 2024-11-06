شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر: بموت فى عادل إمام وشاهدت كل أفلامه ومسرحياته.. وبعشق الكشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أنس جابر، لاعبة التنس التونسية، إنها تعلمت اللهجة المصرية، بسبب مشاهدتها للأفلام المصرية، خاصة أفلام الفنان الكبير عادل إمام.

وأضافت أنس جابر خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "بموت فى عادل إمام وبحبه، واتفرجت على مسرحياته، ودائما بتفرج على الأفلام المصرية، وبحاول أتعلم اللهجة المصرية".

وتابعت أنس جابر: "بموت في الكشري، وروحت امبارح أكتر مكان معروف في مصر بيبيع كشري، وكنت باكل الكشري لما بروح دبي، وبعدين قولت لما أجي مصر لازم أكل كشري". وقالت: "الجوافة لما كنت باجي هنا كنت باكلها، وأنا بحب الجوافة أكتر من المانجا".