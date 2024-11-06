شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البادل يعلن لائحة بطولة الدورى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للبادل برئاسة أحمد الغتواري لائحة دورى الأندية المصرية للبادل الموسم الجديد 2024 – 2025، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجارى.

وينتظر خالد الشافعى، المدير التنفيذي للاتحاد، موافقة الأندية على المشاركة في بطولة الدورى المصرى للبادل الموسم المقبل لتحديد موعد لاقامة قرعة البطولة، والتي سوف تقام على نظام المجموعتين.

وأخطر الاتحاد المصرى للبادل جميع الأندية بلائحة نظام بطولة الدورى المصرى والعقوبات أيضا، لتنسيق البطولة قبل بدء الفعاليات، وجاءت اللائحة كالتالى: