شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبدالجواد: رمضان صبحى عقد جلسة مع الزمالك قبل التجديد لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن رمضان صبحي جناح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، سبق وعقد جلسة مع مسئولي نادي الزمالك من أجل التفاوض على انتقاله لصفوف القلعة البيضاء.

وأضاف عبد الجواد خلال تقديم برنامجه "ملعب أون" عبر شاشة "أون تايم سبورت 1" أن رمضان صبحي كان جلس مع مسئولي الزمالك للتفاوض على الانتقال للقلعة البيضاء رغم إن اللاعب كان يرغب في الاستمرار مع بيراميدز، إلا أنه عقد تلك الجلسة للاستماع لعرض الزمالك قبل حسم موقفه بشكل نهائي.

وتابع عبد الجواد أن مسئولي الزمالك أبدوا ترحيبهم الشديد ورغبتهم في ضم رمضان صبحي، خاصة أنه لاعب مميز، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار بعد ذلك مع بيراميدز.

واستطرد إبراهيم عبد الجواد أن إدارة بيراميدز فعلت منذ ساعات العقد الجديد لرمضان صبحي والذي وقع فيه على التجديد للفريق السماوي لمدة سنوات مقبلة، لينتهي عقد اللاعب مع ناديه في عام 2028.

وتوصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول، من أجل تجديد تعاقده مع النادى السماوى لمدة 4 سنوات مقبلة، بعدما كان من المقرر أن ينتهى تعاقد اللاعب مع ناديه فى نهاية موسم 2025.

واتفق رمضان صبحى مع إدارة بيراميدز على تجديد تعاقده لمدة 4 سنوات مقبلة ليقطع بذلك الطريق على نادى الزمالك الذى أبدى أكثر من مرة رغبته فى ضم اللاعب.

رمضان صبحى شارك مع بيراميدز طوال مسيرته فى 131 مباراة، سجل خلالهم 34 هدفا، وصنع 24.