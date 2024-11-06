شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يجدد لـ بيراميدز 4 سنوات ويقطع الطريق على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع رمضان صبحى، جناح الفريق الكروى الأول، من أجل تجديد تعاقده مع النادى السماوى لمدة 4 سنوات مقبلة، بعدما كان من المقرر أن ينتهى تعاقد اللاعب مع ناديه فى نهاية موسم 2025.

واتفق رمضان صبحى مع إدارة بيراميدز على تجديد تعاقده لمدة 4 سنوات مقبلة، ليقطع بذلك الطريق على نادى الزمالك الذى أبدى أكثر من مرة رغبته فى ضم اللاعب.

رمضان صبحى شارك مع بيراميدز طوال مسيرته فى 131 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا، وصنع 24.