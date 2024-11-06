انتشال جثث 5 شهداء من تحت أنقاض المنزل الذي استهدفته غارة اسرائيلية امس في الشهابية

تم سحب جثث 5 شهداء من تحت أنقاض المنزل الذي استهدف امس في غارة في الشهابية، والعمل جار على رفع الركام.
وقد عمل فريق من كشافة الرسالة على نقل جريح الى مستشفى في المنطقة.
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