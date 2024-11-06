زاد مؤشر الدولار بأكثر من 1.3 بالمئة إلى 104.6 نقاط صباح الأربعاء بعد تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الأميركية.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الدولار يزيد بأكثر من 1.3 بالمئة إلى 104.6 نقاط بعد تقدم ترامب على هاريس في الانتخابات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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