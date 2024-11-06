شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق سهلة لحماية قلبك.. مارس الرياضة واعرف البديل الصحى للملح والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ علي صحة القلب، والحماية من المضاعفات الصحية المرتبطة به تعد من أهم الأمور التي يجب القيام بها، ولذا هناك العديد من النصائح الهامة التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع inews.

يوضح الدكتور بابو نارايان والدكتور أوليفر جوتمان ، أطباء أمراض القلب في مستشفى ويلينجتون، أفضل نصائح من أجل صحة القلب الجيدة، ومنها:

-ابدأ في ممارسة النشاط البدني

"النشاط البدني هو وسيلة مهمة للحفاظ على صحة القلب. يجب أن تهدف إلى ممارسة 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة أسبوعيًا، والتي يمكن أن تكون أي شيء يضخ قلبك، فيمكن أن تكون السباحة أو الجري أو ركوب الدراجات أو الرقص أو حتى البستنة. كلها طرق رائعة للنشاط البدني، بالإضافة إلى أن البستنة لها فائدة إضافية تتمثل في إخراجك إلى الخارج وممارسة الرياضة."إنها مهدئة للغاية، وهو ما له أيضًا فوائد للصحة العقلية .

-ممارسة الرياضة ووجبة خفيفة

"يعمل الكثير منا من المنزل، وهو أمر مفيد للصحة العامة، لكنه ضار لقلبنا إذا جلسنا لفترة طويلة، وتذكر أن تأخذ فترات راحة منتظمة للتأكد من أنك تتحرك أكثر أو تحصل على بعض "وجبات خفيفة للتمرين" في يومك، فعلى سبيل المثال، خذ استراحة من مكتبك لأداء تمارين مثل الضغط لمدة دقيقة ، أو قم بالركض أو المشي صعودًا ونزولًا على سلم لبضع دقائق، بهدف زيادة السرعة أو الكثافة بمرور الوقت.

-الأطعمة النباتية

إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الكثير من الأطعمة النباتية يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي وإدارة مستويات الكوليسترول ، وكلاهما مفيد لصحة القلب. وهذا يعني اختيار وجبات تحتوي على الكثير من الخضرلوات، والتركيز على الحبوب الكاملة والأطعمة النشوية الغنية بالألياف والفاصوليا والبقوليات والفواكه والمكسرات.

-استبدل الزبدة بزيت الزيتون

"إن اتباع الأنظمة الغذائية الصارمة أمر صعب، لذا فإن التغييرات والتبديلات الصغيرة قد تكون أفضل بالنسبة لك على المدى الطويل.

-الإقلاع عن التدخين

"الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك العامة، بما في ذلك صحة قلبك. تعمل المواد الكيميائية الموجودة في السجائر على جعل جدران الشرايين لزجة، مما يتسبب في تراكم المواد الدهنية وانسداد الشرايين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

-استبدل الملح بعصير الليمون

"إن تناول الكثير من الملح يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في تطورمرض القلب التاجي، ووفقًا لبحث أجراه طهاة من جامعة جونسون آند ويلز في الولايات المتحدة، فإن استخدام الليمون يمكن أن يقلل من تناول الصوديوم بنسبة تصل إلى 75 في المائة دون التضحية بالطعم، ويرجع هذا إلى الحموضة الطبيعية للليمون، والتي تعزز نكهة الطبق وتحفز إنتاج اللعاب، مما يسمح لبراعم التذوق لدينا بالتقاط المزيد من النكهات.