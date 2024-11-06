زوجة مراد يلدريم ملكة جمال مغربية سابقة.. إليكم أجمل صورها

ميرنا وليد - بيروت - عادة ما تشارك ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني الجمهور صوراً لها برفقة زوجها الممثل التركي مراد يلدريم.



وتلفت إيمان أنظار الجمهور بجمالها وأناقتها، وأكد المتابعون أن الثنائي يليقان ببعضهما البعض بشكل كبير.

وقد كشف مراد يلدريم عن قصة تعرفه على زوجته إيمان الباني.

وقال مراد في مقابلة تلفزيونية سابقة له، أنه تعرف على إيمان بالصدفة، إذ عُرض عليه مسلسل في هوليوود، فقرر الذهاب الى لندن.

وأضاف يلدريم أنه شعر بالملل في المساء فطلب من أصدقائه أن يبحثوا له عن مطعم يجلس فيه، فالتقى إيمان في المطعم وتعرف عليها.

وأكد مراد أنه أُعجب بإيمان كثيرا عندما قابلها، ولكنه وقع في حبها عندما تعرف عليها.

وكشف مراد أنه عرض الزواج على إيمان في المقابلة الثانية، موضحا أن ما شعر به شيء لا يمكن شرحه فقد تعرف عليها كأنه يعرفها منذ سنوات طويلة.

وتابع: "بعد لقائنا الأول توجد فترة لمدة 6 شهور في تلك الفترة بالطبع تراسلنا وتقابلنا عبر الفيديو".

وأشار مراد إلى أن إيمان لم تكن تعرف أنه ممثل تركي مشهور.