ما هي المصادر الخفية للكافيين وأهم أضرارها خلال فترة الحمل؟

ما هي المصادر الخفية للكافيين؟

حامل تأكل قطعة كعك بالشوكولاتة

اعلمي أن مادة الكافيين تتواجد في عدة مصادر، بعضها يكاد يكون معروفاً مثل القهوة، والتي ارتبط اسمها بأنها مشروب منبّه ويساعد على النشاط والحيوية بسبب مادة الكافيين المنبّهة، رغم أن الإكثار من شرب القهوة يرفع ضربات القلب مثلاً، إلا أنها تعَد من المشروبات المحببة للجميع. وكذلك هناك مشروبات تم اشتقاقها منها، مثل: النيسكافيه والكابتشينو والآيس كافي وغيرها، ولكنها جميعها تشترك في محتواها من مادة الكافيين.

اعلمي أن المشروبات الغازية بأنواعها تحتوي على الكافيين، ويجب التقليل منها خلال الحمل؛ إضافة لأضرارها الأخرى. كما أن الشوكولاتة وإضافتها بطرق مختلفة للحلوى وبعض أصناف الطعام، تعَد من مصادر الكافيين، ويفضّل تناولها بحذر خلال الحمل؛ لأن زيادة نسبة الكافيين عند الإفراط في تناول الشوكولاتة، يؤدي لنفس مفعول الإكثار من شرب القهوة مثلاً.

لاحظي أن هناك العديد من الأدوية التي تُستخدم لعلاج حالات الإصابة بالرشح والإنفلونزا، إضافة على احتوائها على مضادات الهيستامين أيْ الحساسية وتعمل على تقليل أعراض الرشح المزعجة، إلا أن بعضها يتم إضافة نسبة معينة من الكافيين إليها. ولذلك تُرفق هذه الأدوية بملاحظة عدم تناوُلها قبل النوم. ولكن النساء الحوامل يتعاطين مثل هذه الأدوية من دون الرجوع للطبيب، والنتيجة هي تجاوُز الجرعة اليومية المقررة من الكافيين المسموحة للحامل.

تأثير الكافيين على الحامل والجنين

حامل تشرب القهوة

اعلمي أن مادة الكافيين المتوافرة في مشروبات محببة للرجال والنساء مثل القهوة والنيسكافيه وغيرها من المشروبات التي شاع شربها في الأيام الأخيرة، وتم استبدالها بالمشروبات التقليدية التي كنا نستخدمها، والتي لم تكن تشكل خطورة على الصحة. فمادة الكافيين المتوافرة أيضاً في المشروبات الغازية والشوكولاتة، تتسبب بأعراض قد تشكّل خطورة على سلامة الحمل. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الإكثار من شرب القهوة في الشهور الأولى من الحمل، يعَد واحداً من أهم مسببات الإجهاض، وخصوصاً في حال استهلاك ما يَزيد عن 200 مليغرام يومياً من الكافيين.

لاحظي أن هناك علاقة وثيقة بين الإكثار من تناول الكافيين خلال الحمل، والتعرُّض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وكذلك خطر الإصابة بارتفاع معدل ضربات القلب وتأثُّر الدورة الدموية الخاصة بها وبالجنين، بسبب زيادة معدل ضخ الدم من القلب إلى جسم الأم والجنين.

توقعي أن تصاب الحامل بنقص في وزن الجنين وتعرُّضها لخطر الولادة المبكرة، في حال كانت من النساء اللواتي يُكثرن من الحصول على مادة الكافيين بشكل يومي. وحيث إن الدراسات العلمية قد بيّنت العلاقة بين نقص وزن الأجنّة وولادة أطفال قبل موعدهم، وشرب الأم للقهوة والنيسكافيه وتناول الشوكولاته وأدوية علاج الرشح، والتي يضاف لها نسبة من الكافيين بكثرة، وخاصة في شهور الحمل الأخيرة.

توقعي أن تلدي طفلاً كثير البكاء وعصبياً، وكذلك يعاني من القلق والتوتُّر وتعكُّر المزاج وصعوبة دخوله في النوم بسرعة، كما سوف تلاحظين أن مولودك تنتابه نوبات هياج نتيجة لانسحاب الكافيين من دمه، والذي اعتاد على الحصول عليه من خلال المشيمة، وبالتالي فالرضيع يظل متأثراً بشربكِ لمصادر الكافيين خلال الحمل. وتحدث له أعراض أخرى مثل: التعرُّض للانتفاخ والغازات والمغص، ونقص الوزن بسبب الرضاعة؛ لأن حليبك يكون محتوياً أيضاً على الكافيين. ولذلك في حال إصرارك على شرب القهوة، يجب أن يكون بعد إرضاع الطفل وليس قبله.

لاحظي أن الإكثار من شرب القهوة المحتوية على الكافيين، يَزيد لديك من اضطرابات المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي خلال مرحلة الحمل، ويَزيد من حدة أعراض الوحام التي تحدث في الشهور الأولى من الحمل بصورة كبيرة. وحيث يعمل على زيادة أحماض المعدة؛ إضافة لأن الكافيين مادة مدرّة للبول؛ مما يسبب فقدان السوائل في الجسم، ومعها بعض الأملاح المفيدة لجسم الحامل، وتعرُّض الجسم للإصابة بالجفاف.

نصائح عامة لصحة الحامل والجنين

حامل مصابة بالرشح

اهتمي بتغذيتك تغذية صحية سليمة ومتوازنة منذ بداية الحمل وقبل التخطيط للحمل أيضاً؛ لأن النظام الغذائي الصحي يعَد من محفزات الحمل بالنسبة لأيّة امرأة مقبلة على الزواج وتخطط للإنجاب؛ فيجب أن يكون الغذاء اليومي محتوياً على البروتين الصحي، وكذلك الكربوهيدرات والنشويات بنسب معقولة؛ إضافة للفيتامينات والمعادن من خلال تناوُل حصص يومية من الخضار والفواكه.

ابتعدي تماماً عن كلّ مصادر التدخين والتعرُّض لدخان السجائر بما تحتويه من نيكوتين، سواء بالجلوس مع مدخنين أو في الأماكن والمواصلات العامة. واحرصي على استنشاق الهواء النقي المنعش في الحدائق المفتوحة، والمشي في المساحات الخضراء لمدة نصف ساعة يومياً وفي ساعات الضحى وما قبل المغرب، وحيث تقل الأشعة الضارة التي تؤذي بشرتك وقد تعرّضكِ للجفاف.

احرصي على شرب المشروبات المفيدة، والتي لا تترك أثراً على صحتك وصحة جنينك مثل الماء النقي، وكذلك العصائر الطازجة غير المحلاة؛ إضافة لبعض المشروبات العشبية. ويمكن شرب عصير الليمون المضاف له القليل من بذور الشيا. وتغيير نمط الحياة عموماً، يُسهم كثيراً في تحسين صحة الحامل وولادة طفل بصحة جيدة من دون التعرُّض إلى تأثير الإكثار من الكافيين أثناء الحمل على الأم والطفل، والذي يسبب مخاطر صحية بعيدة المدى.

امتنعي تماماً عن تناوُل أيّة أدوية من دون الرجوع إلى الطبيب، وخاصة الأدوية التي تُستخدم لعلاج الرشح والإنفلونزا وأعراض الحساسية التنفسية، واستشيري طبيبكِ للحصول على أدوية تخفف أعراض الرشح وخاصة الاحتقان المزعج، وفي نفس الوقت تكون خالية من الكافيين المضاف.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - من الضروري على الحامل أن تهتم بصحتها وبصحة الجنين الذي يستمد صحته منها، والذي تكون مسؤولة عنه؛ ابتداءً من المرحلة الجنينية، وذلك لتجنُّب مضاعفات قد تحدث معها تهدد صحتها وسلامة حملها واستمراره. فعلى الرغم من اتباع الحامل لنصائح الطبيب من حيث الاهتمام بتغذيتها مثلاً وتناوُل المكملات الغذائية، إلا أنها قد تُكثر من شرب القهوة ومشتقاتها من المشروبات التي انتشرت في الآونة الأخيرة؛ إضافة إلى أن كمية من الكافيين قد تدخل جسمها بطريقة غير مباشرة.يتسبب الإكثار من تناوُل مصادر الكافيين خلال النهار، بأضرار صحيّة بليغة على الحامل والجنين، ويجب الابتعاد عنه نتيجة لهذه الأضرار التي قد تسبب مضاعفات تستمر مدى الحياة، سواء عليها أو على جنينها. ولذلك فقد التقت «الخليج 365 وطفلك» وفي حديث خاص بها، باستشارية طب النساء والولادة، الدكتورة هبة أبواليزيد؛ حيث أشارت إلى: ما هيعلى صحتك وصحة جنينك، ونصائح عامة من أجل صحتكما. وذلك لأن الكافيين يعَد أحد المسببات الخطيرة لمضاعفات صحية عديدة، وذلك للأم والجنين، مثل: الولادة المبكرة، وخطر الإجهاض، وغيرها من المضاعفات. في الآتي:قد يهمك أيضاً: فوائد وأضرار القهوة للحامل* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.