تجربتي مع التحضير ليوم ميلاد طفلي البالغ من العمر 5 سنوات

كيف يمكن أن تكون حفلات الأطفال سعيدة وبسيطة

اختاري توقيت حفلات الأطفال

اختاري توقيت حفلات الأطفال

اسألي عن حساسية الأطفال المدعوين

نوعي في وجبة حفلات الأطفال

لا تنسي الفشار

الفشار أفضل صديق لحفلات الأطفال

رتبي لفعاليات حفلات الأطفال

لا تنسي هدايا حفلات الأطفال

اهتمي بكيكة الحفلة

فكري في زينات حفلات الأطفال

اسألي ما تفعله الأمهات الأخريات

آداب حفلات الأطفال

مراقبة الأطفال

مرافقة الأطفال

احترام التوقيت

الاستئذان

أمور يجب مراعاتها في حفلات الأطفال

تجنبي جعل ألعاب بقطع متناهية الصغر في متناول الأطفال سواء كان المدعوون كبارًا أم صغارًا، لأنها خطرة على الأطفال الصغار وعرضة للضياع في الأعداد الكبيرة.

الألعاب التي لا يقبل الطفل مشاركتها مع غيره يفضل أن لا تكون ضمن المجموعة المعروضة للضيوف تجنباً للإحراج والمشاكل.

لا تفرطي في تقديم السكريات، فهي في النهاية تشكل أكبر ضرر للأطفال

تجنبي توفير أي أدوات أو ألوان أو أطعمة تحتاج احتياطات عالية عند الاستخدام أو يمكن أن تترك أثراً يصعب معالجته كألوان الإكلريك مثلا أو الألوان الزيتيه.

إذا كانت الحفلة في المنزل يفضل أن لا يكون عدد الأطفال المدعوين كبيرًا، فهذا من شأنه أن يعظم الجهد والمسؤولية ويقلل تركيز الطفل مع الأصدقاء. يفضل أن يُطلب من الطفل تحديد عدد محدود جدًا من الأصدقاء فذلك يخلق متعة أكبر وجهداً أقل.

بعد انتهاء الحفلة، أرسلي لأمهات الأطفال رسالة تشكريهن على الحضور والمشاركة.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:53 صباحاً - عادة لا ينام الأطفال قبل يوم، من يوم ميلادهم، مثلاً يذكرني ابني آرام، قبل شهرين بيوم ميلاده، ويطلب مني تزيين البيت قبل أسبوع، هل تتخيلون ذلك، هو متعلق جداً بهذا اليوم، ويرغب في أن يلبي أصدقاؤه دعوته، كي يتمكن من فتح أكبر كمية من الهدايا، ورغم انشغالي، في عيادتي، كطبيبة تجميل بدا لي أن لا مفر من الاحتفال، بعد محاولات في اختصار الحفل على أفراد العائلة، لكن، لم يتوقف عن البكاء، لذلك خططت لبقائي فترة بعد الظهر في البيت، لأقوم بالترتيب للحفل، الذي أعطي تفاصيله لكل الأمهات اللواتي تصيبهن الحيرة في هذا اليوم، ماذا وكيف أحضر لحفل يضم 20 طفلاً بأقل التكاليف؟أولاً خيرت ابني بين الهدية أو الحفلة واختار الاثنين، وبإصرار، وكان لابد من خطة عاجلة ومناسبة.في الواقع يحب الأطفال الأصدقاء والمرح، وهذا ما يتذكرونه لاحقًا، أما التفاصيل فهي تحصيل حاصل. لكن ينتهي الأمر بالأم بحالة من انهيار الطاقة بعد قضاء أيام في التجهيز والتنسيق وأخيرًا الاستقبال.ركزت على أن تكون الحفلة ذكرى جميلة يسعد فيها طفلي مع أفضل أصدقائه.. بدون مبالغات وبدون أن أرهق نفسي بمعاييري العالية لمناسبة يمكن أن تكون بسيطة وسعيدة ومريحة في الوقت ذاته .سأعمل الممكن بالتركيز على أكثر نقطتين مهمتين بالنسبة لها اتضحت لي وقتها، الأصدقاء، والكيكة.أفضل تجاربي في مناسبات الأطفال بالعموم كانت أوقات النهار سواء لمواعدة الأصدقاء في أماكن اللعب خارج المنزل أو بالمنزل.أقترح عادة على الأمهات أن يبدأ اجتماعنا في الأماكن العامة الساعة 2:00 ظهرًا ويلاقي الاقتراح قبولاً دائمًا.. حيث يلعب أطفالنا قبل ازدحام الأماكن ويتناولون عشاءهم باكرًا سوية ونعود إلى البيوت ونستعد لنهاية اليوم بوقت كاف بدون سلوكيات انهيار الطاقة في طريق العودة.في المنزل نستضيف الأصدقاء ما بين الساعة الثانية عشرة أو الثانية ظهرا ..حتى الساعه 4 إلى 6 مساءً، وفي هذا الوقت يلعب الأطفال في هذه الساعات بكامل نشاطهم وتركيزهم بدون توتر وبخلافات أقل.من الضروري جداً التأكد من حساسية الأطفال المدعوين تجاه الأطعمة إن وجدت. فقد يكون الطفل مصاباً بالسكري والبعض يتحسس من بعض الفواكه أو الجلوتين أو زبدة الفول السوداني أو السمسم وغيرها؛ حتى لا تتحول الحفلة إلى ذكرى مزعجة لأحد الأطفال.يمكن أن تكون الوجبة من مطعم الطفل المفضل، ولا مانع من تجهيز وجبة منزلية يحبها الأطفال كالباستا أوالبيتزا أوقطع الدجاج والبطاطا إذا كان ذلك لا يشكل عبئًا إضافياً على الأم، لكن حاولي تقديم طعام متوازن يساهم في تعزيز مناعة الطفل.وبما ان طفلي اختار وقت الغداء، كان لا بد من توفيره للأطفال الذين يبلغ عددهم العشرين، وقد حضرت قبل يوم فطائر الجبن، والزعتر، والهوت دوغ، مع مدبرة المنزل، التي لولا مساعدتها لما تم الأمر. كما حضرت الجيليه بالفاكهة، والكريم كرميل. وكانت سعادتهم بالأطباق لا توصف حتى أن إحدى الأمهات التي حضرت مع ابنتها، طلبت مني مقادير العجينة، والتي في سركم استعنت بها جاهزة من السوق.الفشار أفضل صديق لحفلات الأطفال والمحضّر منزليا في آلة الفشار البخارية.. بدون زيت وإضافات وتجنبي الفشار المعد في الميكرويف لعدة أسباب.الأول: صحياً يعدّ الفشار المجهز بآلة الفشار أفضل خصوصاً إذا كانت حبات الذرة غير معدلة وراثيا ومن نوع جيد.الثاني: التنظيف، بخلاف الأنواع الأخرى تحتوي المعدلة وراثياً على كمية كبيرة من الزيوت والتي يمكن أن تترك أثرًا ورائحة في المكان إذا وقعت منه حبات هنا وهناك لا سيما إن كانت الدعوة بالمنزل.الثالث: الفشار المجهز في الآلة قليل السعرات، خصوصًا إن كانت حفلة ميلاد وسيقدم فيها الفشار كجزء أساسي من الاحتفال.يحب الأطفال اللعب الحر: لذا فإن حفلات الأطفال لا تعد وقتًا مناسبا للألعاب الموجهة والتي تتطلب تنظيما دقيقًا، لكن بعد قضاء وقت جيد في اللعب والحركة أو بعد الوجبة تقل طاقة الأطفال ويفضلون التسلية بحركة أقل.الأعمال الفنية والصلصال للأطفال وألعاب البطاقات حل جيد، ويفضل البعض قضاء آخر الوقت في الجلوس ومشاهدة برنامج مناسب، وقد لعبنا لعبة الكراسي، وبطاقات الأسئلة والتحديات والكوتشينة ولعبة الذاكرة واستمتعنا بالرقص، بعد أن أسدلت الستائر، وأطفات الضوء، ووجدت في هذه الطريقة أن بعض الأطفال الخجولين شاركوا في الرقص أيضاً، وقد فاجأني أحد الأطفال الذي لم يتوقف عن الرقص منذ بداية الحفل إلى نهايته، وكلها كانت فقرات ممتعة للأولاد والبنات على حد سواء.يرغب بعض الأطفال بتوزيع هدايا نهاية الحفلة على أصدقائهم تقديرًا لمشاركتهم للمناسبة، الألعاب ليست الهدية الوحيدة.فالكتب، وكتب الألغاز والأحجيات الخفيفة يمكن أن تكون هدية جميلة، ويمكن تقديم نسخ خفيفة منها للضيوف في الحفلات إذا كان الطفل يرغب في تقديم هدايا للأطفال الزاور بعد انتهاء الحفلة.ومن أكثر كتب التسالي الممتعة مجموعة البحث عن الأشياء المخَفْيّة من سلسلة Highlights التي تنمي مهارات التركيز والملاحظة ومناسبة للمشاركة وهدايا في حفل ميلاد الطفل. منها كتب صغيرة خفيفة وأخرى كبيرة .تعد الكيكة الجزء الأكثر حماسًا في حفل الميلاد، ويمكن للكيكات الصغيرة أن تكون مبهجة أيضًا، مع وضع لمسات من التصميم الذي اختاره الطفل -إن كان مهتمًا بها ويمكن الاستغناء عنها إن لم تكن من اهتماماته- لضمان أقل قدر من السكريات والهدر.في حفلة آرام جهّز لي المحل طابقين من الفلين مغلفةٌ بعجينة السّكر ومكتوبٌ عليها باللون الذهبي اسمه وعبارة تهنئة، ويتوسط الطابق العلوي غرسة بالونية ذهبية بحجم مناسب تحمل الرقم الجديد لعمره ”5” -أخذتها من محلات تجهيز الحفلات – ويدور حولها كيكات صغيرة جدًا في طابقين، كان شكل التصميم الذي يبدو مبهرًا بالنسبة للأطفال طابقين من الكيك بمختلف النكهات والألوان.اختار آرام لمي نكهته المفضلة وغرسنا شمعة صغيرة بالرقم عليها وأطفأت شمعته وسط أصدقائه بسعادة بالغة.ولم يتبق في أطباق الأطفال قطع كيك إضافية ولم يأكل أحد أكثر من طاقته، وما تبقى من الكيكة في الطبق الأساسي ظل نظيفاً.استفيدي من أفكار لإقامة أول حفل يوم ميلاد للطفل الرضيعيتحسس بعض الأطفال من المواد المصنعة للبالونات..كما أنها قد تعرضهم للاختناق في حال حاول أحد الأطفال العبث بها، يفضل استخدامها كزينة في مكان بعيد عن متناولهم وتجنب توزيعها على الأطفال.فالبالونات صديق غير جيد، يمكن الاكتفاء بزينات حائطية بسيطة من محلات تجهيز الحفلات أو طباعتها من المواقع المتخصصة، يسعد الأطفال بالفكرة أكثر من تفاصيل التنفيذ، وبالنسبة لي لدي زينات حائطية أستخدمها كل عام، لا تحمل تفاصيل شخصيات أو رسومات، ألوانها محايدة، مما يجعلها صالحة لكل وقت مكتوب عليها عبارات تهنئة بالمناسبات (العيد ، رمضان، حفلات الميلاد) وعادة ما أعيدها لصندوق الحفلات بعد الانتهاء..لكنني أضيف عليها إضافات بسيطة حسب الرغبة.في إحدى الحفلات التي دُعيت لها ابنتي زينة الأكبر بسنة، قامت الأم بتصوير الصديقات صورة جماعية عفوية وجميلة، وطبعت الصورة على ورق A4 في وسط الصفحة بعددهن وقدمت لهن أدوات فنية بسيطة ..ألوان وطبعات ولمّاع لتتمكن كل واحدة منهن من تزيين حدود الصورة كما تحب.. انتهى دور الأم بعد أن وزعت عليهم الأوراق.. مساهمة صغيرة خلقت متعة كبيرة، أذكر يومها أن البنات قضين وقتاً ممتعاً في التزيين والتلوين والتباهي وبعد الانتهاء أخذت كل واحدة منهن نسختها، ولاتزال تلك الصورة تجدد لابنتي ذكرى ذلك اليوم، بعد أن علقتها في غرفة نومها.على الأم المستضيفة أن تبلغ أمهات الأطفال ما إذا كانت ستكون موجودة مع الأطفال أو أنهم سيكونون برفقة أحد آخر وقت الحفلة.في الحفلات المقامة في الأماكن العامة لا ينبغي أن يرسل الطفل بدون مرافق، هذه مسؤولية كبيرة تفوق طاقة الأم المستضيفة في هذه الأماكن.ولا يعني فقط الخروج في الوقت المناسب.. إنما التواجد في التوقيت المحدد أيضاً مهم.إذا كانت الدعوة للمنزل يجب استئذان صاحبة المنزل قبل إرسال العاملة المرافقة للأطفال احترامًا لخصوصية المنزل.هل توافقين على أفكار عيد ميلاد أطفال بسيطة؟*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص