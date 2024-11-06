شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مزيج عصير "ABC"؟.. يفيد القلب ويحسن صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

عصير ABC يعرف بقدرته على المساعدة في إزالة السموم وتقوية جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة، فهو مزيج من التفاح والبنجر والجزر، ويتمتع بنكهته المنعشة وقيمته الغذائية، وفقا لموقع " news18".

يساهم التفاح في تحلية المزيج بالإضافة إلي غناه بالفيتامينات والألياف، كما يوفر البنجر النترات ومضادات الأكسدة الأساسية، بينما يوفر الجزر جرعة صحية من بيتا كاروتين وفيتامين أ.

وعن فوائد تناول عصري "ABC" فهي كالتالي.... غني بالعناصر الغذائية

يحتوي عصير ABC على فيتامينات ومعادن أساسية، بما في ذلك فيتامين أ من الجزر، وفيتامين أ، وفيتامين ج، والبوتاسيوم من التفاح، وحمض الفوليك من البنجر، مما يساهم في الصحة العامة.

يعزز المناعة

يوفر مزيج الفواكه والخضراوات في عصير ABC مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تقوي جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على محاربة الأمراض.

يدعم صحة القلب

يحتوي البنجر على النترات، التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يعزز صحة القلب بشكل أفضل.

يعزز الهضم

تعمل الألياف الموجودة في التفاح وخصائص البنجر الهضمية على دعم الهضم الصحي، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

يعزز إزالة السموم

يساعد عصير ABC على إزالة السموم من الجسم عن طريق طردها، وذلك بفضل الخصائص الطبيعية للبنجر والترطيب الموجود في الجزر والتفاح.

يحسن صحة الجلد

يمكن لمضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في عصير ABC أن تعمل على تعزيز صحة الجلد، وتعزيز صفاء البشرة وتقليل علامات الشيخوخة.

يعزز مستويات الطاقة

تعمل السكريات الطبيعية الموجودة في التفاح والفيتامينات الموجودة في الجزر والبنجر على توفير دفعة سريعة من الطاقة، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتناولها في فترة ما بعد الظهيرة.

يدعم صحة العين

تشتهر الجزر بمحتواها العالي من البيتا كاروتين، وهو مفيد لصحة العين ويمكن أن يساعد في تحسين الرؤية.

يساعد على إنقاص الوزن

يحتوي عصير ABC على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من العناصر الغذائية، ويمكن أن يكون إضافة مرضية لخطة إنقاص الوزن، مما يساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويجعلك تشعر بالشبع.

يحسن صحة الدماغ

قد يكون للمحتوى الغذائي لعصير البنجر تأثيرات إيجابية على وظائفنا الإدراكية. يحتوي البنجر على النترات التي تساعد على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ.