الامارات | ميلان يصعق ريال مدريد في سانتياغو برنابيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هز مالك تياو وألفارو موراتا وتيجاني ريندرز الشباك ليقودوا ميلان الإيطالي لفوز مفاجئ 3-1 على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

افتتح بطل أوروبا سبع مرات التسجيل بفضل ضربة رأس من تياو في الدقيقة 12، لكن فينيسيوس جونيور أدرك التعادل بعد 11 دقيقة من ركلة جزاء.

وأعاد موراتا الفريق الضيف إلى المقدمة مستغلاً كرة مرتدة من الحارس قبل أن يحول ريندرز عرضية من رافاييل لياو إلى داخل الشباك ليكلل هجمة مرتدة سريعة ويختتم التسجيل.

ويحتل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز 17 بين 36 فريقاً تنافس في دوري الأبطال برصيد ست نقاط، متقدماً بمركز واحد وبفارق الأهداف أمام ميلان بعد أربع مباريات.