شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على عيونك مع تقدم العمر بـ6 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة مع طبيب العيون الخاص بك باكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر والحفاظ على صحة عينيك، أوضح التقرير المنشور عبر موقع indianexpress، أنه مع التقدم في السن، تخضع العين لتغييرات طبيعية يمكن أن تؤثر على الرؤية وصحة العين بشكل عام، والحماية من آثار الشيخوخة لا تقتصر على الحفاظ على الرؤية، بل إنها تتعلق بالحفاظ على جودة حياتنا واستقلالنا مع تقدمنا في العمر.

وهناك خطوات بسيطة ولكنها فعّالة يمكننا اتخاذها لإبطاء هذه العملية والحفاظ على صحة البصر .

فهناك العديد من العلامات المبكرة للشيخوخة في العيون والتي يجب على الناس الانتباه لها، ومنها صعوبة التركيز على الأشياء القريبة ، أو عدم وضوح الرؤية، أو زيادة الحاجة إلى نظارات القراءة، ومن العلامات الأخرى جفاف العين، فيمكن أن يؤدي انخفاض إنتاج الدموع إلى جفاف العين أو تهيجها أو الشعور برمل في العين، ومع فقدان الجلد لمرونته، قد تلاحظ أيضًا هالات داكنة أو انتفاخات أكثر وضوحًا حول العينين.

فالجلد حول العين رقيق ويظهر عليه التجاعيد والخطوط الدقيقة في كثير من الأحيان، وصعوبة الرؤية بشكل جيد في الضوء الخافت أو في الليل قد تكون علامة على التغيرات المرتبطة بالشيخوخة في العينين.

6 نصائح عليك اتباعها للحفاظ على عينيك مع تقدم العمر، وهي: - ارتدِ النظارات الشمسية

احمِ عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بارتداء نظارات شمسية توفر حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية. يمكن أن يساعد هذا في منع إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

- استخدم الدموع الاصطناعية

لمكافحة الجفاف، استخدم قطرات ترطيب العين بانتظام ، خاصة إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً أمام الشاشات أو في بيئات جافة.

- حافظ على نظام غذائي صحي

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. يمكن للأطعمة الغنية بفيتامينات أ، ج، هـ، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، أن تدعم صحة العين. فكر في الخضروات الورقية والجزر والمكسرات والأسماك.

- حافظ على رطوبة جسدك

اشرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك وعينيك. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى جفاف العينين والشعور بعدم الراحة.

- ممارسة قاعدة 20-20-20

لتقليل إجهاد العين الناتج عن الشاشات، اتبع القاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل.

-إجراء فحوصات العين بشكل منتظم

يمكن أن تساعدك الفحوصات الدورية التي يجريها أخصائي العناية بالعيون على اكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر والحفاظ على صحة عينيك. ويمكنهم تقديم نصائح شخصية بناءً على صحة عينيك واحتياجاتك.

