شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام.. بدء التسجيل في برنامج حفظ السنة النبوية والمتون الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فتح باب التسجيل في برنامج حفظ السنة النبوية والمتون الشرعية، الذي سيُنفَّذ في المسجد الحرام خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ.

ويهدف البرنامج إلى الإسهام الفاعل في نشر العلم الشرعي الوسطي وتعميق فهم السنة النبوية، بما يعزز تطبيقها في واقع حياة المسلمين ويُسهم في نشر القيم الإسلامية النبيلة التي تحملها.

