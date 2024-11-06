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المسجد الحرام.. بدء التسجيل في برنامج حفظ السنة النبوية والمتون الشرعية

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فتح باب التسجيل في برنامج حفظ السنة النبوية والمتون الشرعية، الذي سيُنفَّذ في المسجد الحرام خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ.
ويهدف البرنامج إلى الإسهام الفاعل في نشر العلم الشرعي الوسطي وتعميق فهم السنة النبوية، بما يعزز تطبيقها في واقع حياة المسلمين ويُسهم في نشر القيم الإسلامية النبيلة التي تحملها.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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