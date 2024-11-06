دوري أن بي ايه: إيقاف إمبيد ثلاث مباريات.. بعدما دفع صحافيا

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : أوقف لاعب ارتكاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل إمبيد ثلاث مباريات بعدما دفع صحافيا انتقده، بحسب ما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء.

ووقع الحادث السبت الماضي في غرف الملابس بين اللاعب الكاميروني الأصل وكاتب عمود في صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر كتب أخيرا تعليقا انتقد فيه إمبيد متطرقا إلى نجله وشقيقه الراحل.

وقال جو دومارس نائب الرئيس التنفيذي للرابطة ورئيس عمليات كرة السلة في بيان "الاحترام المتبادل له أهمية قصوى بين اللاعبين ووسائل الإعلام في أن بي ايه".

تابع "في حين اننا نتفهم شعور جويل بالإهانة الشخصية من النسخة الأصلية لعمود الكاتب، يجب أن تبقى التفاعلات احترافية بين الطرفين ولا يمكن أبدا أن تتحول إلى مواجهة جسدية".

وقالت الرابطة إن إيقاف إمبيد سيبدأ مفعوله من المباراة المقبلة للدور المنتظم "التي يكون مؤهلا لخوضها".

وغاب إمبيد، أفضل لاعب في الدوري لموسم 2023 وحامل ذهبية أولمبياد باريس الاخير مع منتخب الولايات المتحدة، عن مباريات فيلادلفيا الست هذا الموسم، كي يتعافى بشكل كامل من جراحة في ركبته اليسرى عكرت مشاركته الموسم الماضي.

في غياب ابن الثلاثين عاما الذي سيخسر نحو مليون دولار في فترة الايقاف بحسب تقارير صحافية، خسر فيلادلفيا خمس مباريات من أصل ست، بينها واحدة موجعة أمام سان أنتونيو سبيرز 116 118 الإثنين.

قال مدرب فيلادلفيا نيك نورس إنه تحدث مع إمبيد قبل تلك المباراة في أعقاب المناوشة مع كاتب العمود ماركوس هايز الذي شكك بالتزام إمبيد وتفانيه، في مقال رأي استدعى فيه نجل إمبيد أرثر وشقيقه الراحل الذي يدعى أرثر أيضا وتوفي في حادث سيارة عندما كان لاعب الارتكاز في موسمه الاول فيلادلفيا.