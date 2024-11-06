القناة 12 الإسرائيلية: وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب سقوط صاروخ في المطار

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب سقوط صاروخ في المطار".

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت سقوط صاروخ داخل المطار، وذلك بعد رشقة صاروخية أطلقت من لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.