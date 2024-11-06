اكسيوس: المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن إيران تخطط لهجوم كبير ضد إسرائيل من العراق في الأيام المقبلة

اشار موقع "اكسيوس" الاميركي الى ان المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن إيران تخطط لهجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة ردًا على الضربة الإسرائيلية في 25 تشرين الثاني في إيران.

ولفت "اكسيوس" الى ان الحرس الثوري الإيراني ينقل طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية إلى المجموعات المسلحة التابعة له في العراق ويخطط لهجوم مشترك ضد إسرائيل.

ونقل "اكسيوس" عن مسؤول اميركي، بانه حذرنا ايران علنًا من شن هجوم من العراق لكن الايرانيين لم يظهروا اي استعداد لخفض التصعيد، واوضح بان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد بشأن الهجوم الإيراني المخطط له من العراق.

وذكر بان مستشار الامن القومي الاميركي ووزير الخارجية الاميركي يضغطان على رئيس الوزراء العراقي لوقف هجمات الميلشيات الشيعية ضد القوات الاميركية في العراق وسوريا والهجمات ضد اسرائيل التي تصاعدت في الاسابيع الاخيرة.

ولفت الى ان رسالة الرئيس الاميركي جو بايدن الى الحكومة العراقية هي اذا لم توقفوا هجمات المليشيات على اسرائيل، فلن نتمكن من منع اسرائيل من ضرب العراق. وذكر بان رئيس الوزراء العراقي ومستشاروه اوضحوا في جلسات خاصة وفي تصريحات في الصحافة العراقية أنهم لا يريدون رؤية العراق ينجر إلى الصراع الإسرائيلي الإيراني.