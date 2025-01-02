شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري في الرياض ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في مقر الوزارة الرياض.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد التقى الأسبوع الماضي وفدًا سعوديًا برئاسة مستشار في الديوان الملكي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد السوري تأتي بعد أقل من شهر على إطاحة الثوار بنظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في الثامن من ديسمبر الماضي .