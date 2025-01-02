شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: أقوى موجة برد في المملكة حدثت عام 1992 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي باسم الأرصاد، حسين القحطاني، أن المملكة شهدت أقوى موجة برد في تاريخها خلال يناير عام 1992.

وأوضح القحطاني عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إن محطة حائل سجلت في يناير من هذا العام أدنى درجة حرارة -9.3° م بمتوسط -4.4°م واستمرت 7 أيام.

وأضاف: “تاريخيًا، تصدرت محطتا حائل والقريات أدنى درجات الحرارة بين 1985- 2023م خلال يناير، لتكونا محور تأثير موجات البرد الشتوية القوية على المملكة.