شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أمطار ورياح وبرودة شديدة خلال إجازة منتصف العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1446ه.

وقال المركز عبر حسابه بمنصة «إكس» : “هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة على كل من تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة”.

وأردف : استمرار الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة وتكون الصقيع على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة”.

ولا يستبعد تساقط الثلوج على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية .

واختتم توقعاته بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.