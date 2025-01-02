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الأرصاد: أمطار ورياح وبرودة شديدة خلال إجازة منتصف العام

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الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1446ه.

وقال المركز عبر حسابه بمنصة «إكس» : “هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة على كل من تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة”.

وأردف : استمرار الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة وتكون الصقيع على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة”.

ولا يستبعد تساقط الثلوج على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية .

واختتم توقعاته بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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